Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ümit Özdemir (40) ile aynı araçta bulunan Ramazan Sevinç (37) hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü İsa Kaya (29) da yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Çarşamba-Salıpazarı karayolu Aşağı Donurlu Mahallesi'ndeki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Özdemir'in (40) kullandığı 55 GY 235 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu karşı yönde seyir halinde olan İsa Kaya (29) idaresindeki 55 ZR 389 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahalede otomobilde sıkışan Ümit Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Otomobilde bulunan yaralı Ramazan Sevinç (37) ile minibüs sürücüsü İsa Kaya ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Sevinç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.