Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu

24.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:34

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar hasara neden oldu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle Boyalıca Mahallesi'nde inşaat halindeki iki binanın çatısı uçtu. Çatılardan kopan parçaların elektrik nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle bölgede elektrik kesildi.

Park halinde bulunan bir otomobilde de kopan parçaların çarpması nedeniyle hasar oluştu.

Ekipler, elektrik nakil hatlarının onarımı amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA