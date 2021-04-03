Samsun'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 7 kişiye cezai işlem uygulandı
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Samsun'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 7 kişiye cezai işlem uygulandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 7 kişiye cezai işlem uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 7 kişinin yakalandığı ve haklarında adli ile idari işlem yapıldığı bildirildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 7 kişinin yakalandığı ve haklarında adli ile idari işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güven timleri tarafından yapılan kararlı ve şok denetimlerin sürdüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 78 bin 269 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldığı belirtilen açıklamada, izolasyon kuralını ihlal ettiği belirlenen 7 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak 18 bin 688 lira cezai işlem uygulandığı, Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 546 kişinin ise ikametlerinde denetlendiği aktarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 5 bin 982 kişinin HES kodu sorgulaması yapılığı bildirilen açıklamada, Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 753 kişinin ikametlerinde denetlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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