Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
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Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor

17.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:01
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçılar, tezgahları başında müşterilerine hizmet vermeye devam etti.

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçılar, tezgahları başında müşterilerine hizmet vermeye devam etti. Kısıtlamada dışarı çıkma izni olan vatandaşlar, evlerinin yakınındaki tezgahlardan balık satın almaya devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçı esnafı da çalışmaya devam etti. Balıkçı tezgahlarında Karadeniz'in incisi hamsi olamamasına rağmen vatandaşlar, az da olsa diğer balıklara ilgi gösterdi. Vatandaşlar kısıtlamada evlerine yakın olan balıkçılara gidip balık almayı ihmal etmedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin açık olduğu saatlerde balık almaya da geldiklerini belirten balıkçı Doğukan Yılmaz, "Hamsi avlanma yasağı olduğu için tezgahlarımızda levrek, çupira, somon, mezgit  gibi balıklarımız yerini aldı. Vatandaşlarda bir şekilde diğer balıkları alarak protein ihtiyaçlarını görüyor. Hafta sonu yasaklarında da vatandaşlar çok fazla olmasa da izinli olan balık almaya geliyorlar. Özellikle öğle saatlerinden sonra marketlerin açık olduğu saatlerde vatandaşlar balık almak içinde balıkçı tezgahlarına gelebiliyor"  diye konuştu.

Balıkçı Emirhan İlhan, "Market saatlerinde balıkçı esnafı olarak bizler de açık oluyoruz. Hafta içi kadar gelen olmasa da günün belirli saatlerinde gelenler oluyor. Özellikle yasaktan muaf olanlar gelip balık alıyorlar. Çeşit olarak da tezgahlarımızda hamsi yok ancak diğer balıklarımızdan var. Hamsinin boyu çok uzamadığı için şu anda av yasağı var. Tezgahlarımızda diğer balık çeşitlerinden, levrek olsun çupira olsun, somon ve kalkan gibi balık çeşitlerimiz var. Hamsinin yokluğu aranıyor tabi ama tezgahlarımızda güzel balıklarımızda var. Vatandaşlarda gelip balıklarını alıyor" dedi.


Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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