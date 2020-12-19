Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
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Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi

19.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:08
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçılar, tezgahları başında müşterilerine hizmet vermeye devam etti.

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçılar, tezgahları başında müşterilerine hizmet vermeye devam etti. Vatandaşlar, kısıtlama sırasında evlerinin yakındaki tezgahlardan balık satın alırken, balıkçılar ise ilgiden hayli memnun kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçı esnafı da çalışmaya devam etti. Balıkçı tezgahları özellikle bol olan hamsi ile şenlenirken vatandaşlar da balığa ilgi gösterdi. Vatandaşlar kısıtlamada evlerine yakın olan balıkçılara gidip balık almayı ihmal etmedi. Samsun'da balıkçı tezgahlarında hamsi kilosu 20-25 lira, sarıkanat 50-70, mezgit 35-50, çinekop 50-70, levrek 50, çupra 45 liradan satışa sunuluyor.

'GELEMEYENE PAKET SERVİSLE GÖNDERİYORUZ'30 yıllık balıkçı olan Yaşar Köse, kısıtlamada balıkçıların da hizmet vermeye devam ettiğini belirterek "Kısıtlamadan dolayı insanlar fazla dışarı çıkamıyor ancak satışlarımız yine iyi. Evleri yakın olan vatandaşlar geliyorlar. Gelemeyenlere paket servis olarak pişmiş ya da çiğ balık gönderiyoruz. İnsanlar memnun. Balığa karşı bu sene bayağı bir ilgi var. Kısıtlama süresinde de satışlarımızı sürdürüyoruz vatandaşların balığa talebi devam ediyor" dedi.'SATIŞLAR İYİ'Balıkçı Osman Koloğlu, kısıtlama süresince balıkçı tezgahlarının açık olduğunu satışların da devam ettiğini dile getirerek "Vatandaşlarımız geliyorlar çat-pat balık satıyoruz. Yine satışlar iyi hamd olsun. İnsanlar balıktan vazgeçmiyorlar. Kısıtlamada da olsa vatandaş balık yiyor. En çok hamsi tercih ediliyor. Karadeniz insanı hamsiden azla vazgeçmez. Markete giden fırına giden dışarı çıkmışken balığını da alıp evine gidiyor" diye konuştu.

Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi
Samsun'da kısıtlamada balığa ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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