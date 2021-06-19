Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | Sağlık

- Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu Samsun'da boynuna tutunan keneyi kendisi çıkartan çiftçi 2 gün sonra ateşlenince hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da boynuna tutunan keneyi kendisi çıkartan çiftçi 2 gün sonra ateşlenince hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinin Başalan Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki çiftçi Bayram T.'yi 2 gün önce, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına yol açan kene ısırdı. Kenenin boynuna tutunduğunu fark eden Bayram T. kendisi müdahale ederek onu çıkardı. 2 gün sonra ateşlenen Bayram T. önce Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Samsun'daki Gezi Devlet Hastanesine sevk edildi. Bayram T., KKKA şüphesiyle Gazi Devlet Hastanesinden de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Doktorlar vücuduna kene tutunanların kendileri müdahale etmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istediler.

Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu
Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu
Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu
Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da kenenin ısırdığı çiftçi hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 15:23:22. #1.15#

title