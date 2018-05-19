Samsun'da Kazara Vurulan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da halasının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu çenesinden vurulan 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U. kızı Dilek'ten evdeki av tüfeğini istedi. Evin önündeki babasına tüfeği uzatan Dilek U. eli kazara tüfeğin tetiğine dokununca tüfek ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar erik ağacının yanında bulunan 7 yaşındaki Mahmutcan U.'nun çenesine isabet etti. Ağır yaralanan Mahmutcan U. olay yerinde hayatını kaybetti. Torunun öldüğünü fark eden dede İbrahim U., jandarmaya haber verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN