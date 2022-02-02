Samsun'da karşı şeride geçip devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Samsun'da karşı şeride geçip devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA, İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da karşı şeride geçip devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da yolun karşısına geçerek devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'da yolun karşısına geçerek devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'dan Ankara istikametine giden Yusuf Şen idaresindeki 55 LR 818 plakalı otomobil, çevre yolunda karşı şeride geçerek devrildi.

Ağır yaralanan Şen, 112 Acil Servis ekiplerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, devrilen otomobil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA / İlyas Gün - Güncel

Yusuf Şen, Otomobil, Ankara, Samsun, Güncel, Haber

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