Samsun'da karantina ihlali yapan bir kişi jandarmaya yakalandı
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Samsun'da karantina ihlali yapan bir kişi jandarmaya yakalandı

Samsun'da karantina ihlali yapan bir kişi jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da korona virüsten dolayı karantinada olması gereken bir kişi jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Samsun'da korona virüsten dolayı karantinada olması gereken bir kişi jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra kimlik ve HES kodu sorgulanmasıyla ilgili yaptığı yol kontrolü uygulamasında 22 yaşındaki E.A. isimli şahsın korona virüsten dolayı karantina kuralını ihlal ederek dışarı çıktığının tespit etti. E.A. Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edilirken, karantina kurallarını ihlal ettiği için ayrıca 3 bin 469 TL de idari yaptırım uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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