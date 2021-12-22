Samsun'da kar yağışı ve buzlanma - Haberler
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Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

SAMSUN'da kar yağışı etkili olurken, zeminde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da kar yağışı etkili olurken, zeminde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Samsun'a kar yağdı. Samsun- Sinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için zirai don uyarısında bulunurken, çiftçilerden tedbirli olmaları istendi.


Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

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