Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı Samsun'da rampa aşağı inerken devrilen dondurma firmasına ait kamyonetin sürücüsü kazada yaralandı.

Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da rampa aşağı inerken devrilen dondurma firmasına ait kamyonetin sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un Liman Mahallesi Fener Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı inen İsmail Aydın idaresindeki 34 EA 7089 plakalı bir dondurma firmasına ait kamyonet kayarak yolun tek şeridine devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Aydın 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Babasının patronuna ait cipin anahtarını gizlice alıp gezintiye çıktı! 11 yaşındaki çocuğun macerası hastanede son buldu
Babasının patronuna ait cipin anahtarını gizlice alıp gezintiye çıktı! 11 yaşındaki çocuğun macerası hastanede son buldu
Şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs, ateş yakmak isterken kendisini yaktı
Şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs, ateş yakmak isterken kendisini yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:15:35. #1.14#

title