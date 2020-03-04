Samsun'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı

04.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:04

Samsun'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Deccaloğlu idaresindeki 55 AAD 753 plakalı kamyonet, yol ayrımında kamyonun sıkıştırması sonucu bariyere çarptı. Kazada kamyonette bulunan Azmi Yılmaz ve Kemal Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA