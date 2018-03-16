Samsun'da Kafası, Kolları ve Bacakları Olmayan Kadın Cesedi Bulundu

Samsun'da sahilde kayalıkların arasında başı, kolları ve bacakları olmayan sadece gövdesi bir kadın cesedi bulundu. Olay bugün meydana geldi. Samsun'da sahilde spor yapan vatandaşlar deniz kenarındaki kayalıkları arasında çöp poşeti içinde bir ceset gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, kafası, kolları ve bacakları olmayan sadece gövdesi bulunan kadın cesedini görüp güvenlik önlemi aldı. Tekne ile denizden kıyıya atıldığı belirlenen cesedin kime ait olduğu ise belirlenemedi. Otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti ve olayın faillerinin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.