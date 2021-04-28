Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı

Samsun'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, 18 yıllık 2 çocuk annesi eşini sabah işe giderken apartmanın girişindeki merdivenlerde kurşun yağdırarak öldürdü. Teslim olan şahıs ilk ifadesinde çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia ederek cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak'ta sabah saat 07.15'te 'eşine şiddet uyguladığı' iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verilen Bülent Cenikli (44), işe gitmek için evden dışarı çıkan 18 yıllık eşi 2 çocuk annesi Ayşe Cenikli'ye apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARINI GÖREMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Bülent Cenikli olay yerinden yaya olarak kaçıp Irmak Polis Merkezi'ne giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Bülent Cenikli eşini, 'çocuklarını kendisine göstermediği için öldürdüğünü' söyledi. Polis olay yerinde 5 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boş kovan ele geçirdi.

TESLİM OLDU

Bülent Cenikli, teslim olduğu polis merkezinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde darp cebir raporu alınan Bülent Cenikli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

Komşular çiftin sürekli kavga ettiklerini ve karakolluk olduklarını, ölen kadının uğradığı şiddetten dolayı boşanmak istediğini, hatta eşine uzaklaştırma kararı verilince gelip kendisine zarar verir korkusuyla evinin kapı kilidinin bile değiştirmeyi düşündüğünü söylediler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı