Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu
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Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu

Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun seferini yaparken iniş sırasında kuşa çarpan yolcu uçağının burun kısmında ezilme oldu.

Samsun seferini yaparken iniş sırasında kuşa çarpan yolcu uçağının burun kısmında ezilme oldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Jet'e ait TK7135 sefer sayılı yolcu uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kuşa çarptı.

Ankara-Samsun seferini yapan uçağın güvenli şekilde inişi gerçekleştirildi.

Yolcuların ayrılmasının ardından uçak teknik olarak incelemeye alındı.

Saat 18.10'da Samsun-Ankara seferini yapması planlanan uçak, kaza nedeniyle pistte bekletiliyor.

Teknik analizlerin sürdüğü uçağın Ankara'ya gidecek yolcuları da havalimanında bekletiliyor.

Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu
Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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