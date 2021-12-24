Son dakika haber: İki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yetkin Yediyıldız'ın kullandığı 52 AAD 591 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Sakarlı Kavşağı'nda Selami Şahin idaresindeki 52 HT 798 plakalı otomobille çarpıştı.
Daha sonra devrilen otomobilin sürücüsü Yediyıldız, yaralandı. Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Yediyıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolundaki trafik ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.