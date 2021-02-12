Samsun'da iki otomobile çarpan tır su kanalına düştü: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Samsun'da iki otomobile çarpan tır su kanalına düştü: 4 yaralı

12.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:50
Samsun'da iki otomobile çarpan tır su kanalına düştü: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın iki otomobile çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın iki otomobile çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İsmail Vural idaresindeki 42 ADY 078 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Büşra Çelik'in kullandığı 55 ABG 055 plakalı otomobil ile İbrahim Kara yönetimindeki 55 AEB 701 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada 3 aracın sürücüsü ile 55 ABG 055 plakalı otomobilde bulunan Binnaz Derici yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Erol Bulut Cenk Tosun Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir İntihar Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da iki otomobile çarpan tır su kanalına düştü: 4 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:50:28. #1.15#
title