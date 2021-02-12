Samsun'da iki otomobile çarpan tır su kanalına düştü: 4 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın iki otomobile çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın iki otomobile çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İsmail Vural idaresindeki 42 ADY 078 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Büşra Çelik'in kullandığı 55 ABG 055 plakalı otomobil ile İbrahim Kara yönetimindeki 55 AEB 701 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada 3 aracın sürücüsü ile 55 ABG 055 plakalı otomobilde bulunan Binnaz Derici yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman