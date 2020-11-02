İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Muhammet Taş'ın kullandığı 77 EA 104 plakalı otomobil ile Fatih İyem idaresindeki 42 UY 135 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Taş yola fırladı. Takla atan 42 UY 135 plakalı otomobil karşı şeride geçti, 77 EA 104 plakalı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, aydınlatma direği aracın üzerine devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Samsun Ordu kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman