Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:26
Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Murat Sever idaresindeki 55 KE 024 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe Mahallesi mevkisinde Muhammet Mirza Çayır'ın kullandığı 44 ES 651 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Sever, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA