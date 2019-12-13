Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:26
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Murat Sever idaresindeki 55 KE 024 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe Mahallesi mevkisinde Muhammet Mirza Çayır'ın kullandığı 44 ES 651 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Sever, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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