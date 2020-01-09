Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Güneş (31) yönetimindeki 09 R 4837 plakalı hafif ticari araç, Vezirköprü-Havza kara yolu Samanlıklar mevkisinde aynı yönde seyreden Hüseyin Zengin'in (33) kullandığı 55 BU 058 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Ömer Zengin (67) ve Nilgün Aygün (32), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.