Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın Çimiç idaresindeki plakasız motosiklet Mustafa Tuncay yönetimindeki 55 AAJ 399 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aşkın Simiç (35) 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı