Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

28.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:47

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 kardeş yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 kardeş yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 26. kilometresi Gürgendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesine giden Mehmet Beyaz idaresindeki 55 AEG 671 plakalı Fiat Doblo marka/model hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çakarak yaklaşık 50 metre ilerleyip şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Beyaz ile kardeşi Hüseyin Beyaz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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