Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 9 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Salih Ülker (33) yönetimindeki 55 PG 969 plakalı hafif ticari araç, Vezirköprü-Durağan kara yolu Adatepe kavşağında, aynı yönde seyreden Arif İleri'nin (63) kullandığı 35 UBC 29 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje devrildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ali Kaşçı (85), Mustafa Kaşçı (71), Arife Kaşçı (63), Suna Kaşçı (57), Muhittin Kaşçı (48), Nisanur Kaşçı (9) ve Muhammed Efe Ülker (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA