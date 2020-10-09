Hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Cengiz'in kullandığı 55 RH 989 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları kara yoluna savruldu. Motordan kopan bir parça da karşı şeritte seyir halindeki otomobilin ön camını kırıp içeri girdi.

Kazada ağır yaralanan Cengiz ile araçtaki bir kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek