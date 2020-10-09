Hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı

09.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:42

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Cengiz'in kullandığı 55 RH 989 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları kara yoluna savruldu. Motordan kopan bir parça da karşı şeritte seyir halindeki otomobilin ön camını kırıp içeri girdi.

Kazada ağır yaralanan Cengiz ile araçtaki bir kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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