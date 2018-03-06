Samsun'da Fetö'den Yargılanan 48 Kişiye 1.5 Yıl ile 8 Yıl Arasında Hapis

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u tutuklu 65 kişinin yargılandığı davada, 48 kişi 1.5 yıl ile 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılırken, aralarında Samsun eski milletvekili olan iş adamı Ahmet Aydın'ın da bulunduğu 17 kişi beraat etti.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bafra ilçesinde öğretmen, iş adamı, memur ve esnafların da aralarında bulunduğu 9'i tutuklu 65 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan duruşma bugün saat 19.00'da sona erdi. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklardan Ramazan Duman, Fatih Kocabaş ve Fatih Höke'yi 8 yıl 1 ay 6'şar gün, Zekeriya Yazaydın, Mustafa Öztürk, Cevat Ergen ve Hasan Işık'ı 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuklu sanıklar Kemal Bilgin ve Ahmet Doğan ise 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk süreleri göz önünde bulundurulup tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan İsmail Müderrisoğlu, Hadi Sezer, Kadir Yaşa, Ertuğrul Aydın, Sedef Duman, Enes Kuloğlu, Doğan Nacak, Bayram Gül, Ali Pilan ve Ali Can Uçar 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılıp yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mehmet Ali Coştum, Mustafa Şirinoğlu, Mustafa Kör, Fikret Kurnaz, Bilal Müderrisoğlu, Halil İbrahim Kuloğlu, Ercüment Serkan Çelikkaya, İmdat Öz, Derya Uzun, Eyyüp Uzun, Ali Örnek, Hasan Uyar, Harun Ayfer, Necati Bayar, Yunus Ayfer, Cevdet Arbağ ve Emin Karaca 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Yusuf Kuloğlu ve Arif Ünal 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıp cezaları Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HGB) karar verilip ertelendi. Hüseyin Tarım, Osman Şişman, Ayhan Göre, Faruk Güven, Turgut Şener, Galip Demir, Ahmet Dinç, Fatih Keleş, Selat Aydın ve Burcu Fatma Acar 1 yıl 10 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırılarak HGB karar verilerek cezaları ertelendi. Samsun eski milletvekili olan işadamı Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu Ali İhsan Özen, Mustafa Bakır, Bahri Alataş, Tahsin Öztürk, Selim Bayar, Süleyman Maden, Oral Aşcı, Ahmet Taş, Celal Eriş, Oğuz Kocabaş, Süleyman Badur, Ahmet Yaman, Mustafa Yiğit, Bünyamin Sekmen, Aydın Çelik ve Kamil Köse ise beraat ettiler. - SAMSUN