Samsun'da fener alayı yürüyüşü
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Samsun'da fener alayı yürüyüşü

29.10.2020 20:53 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:57
Samsun'da fener alayı yürüyüşü

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, 19 Mayıs Bulvarı boyunca devam ederek Anıt Park'taki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu yürüyüşte konuşma gerçekleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, "Biz Cumhuriyet'i nasıl kurduysak, o kurucu iradenin azim ve kararlılığında kuranlar savunmaya ve korumaya da muktedirler. Cumhuriyetimizin 97. yılı tüm ulusumuza kutlu olsun" dedi.

Anıtta saygı duruşu yapan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup konuşmanın ardından dağıldı. - SAMSUN

Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü
Samsun'da fener alayı yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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