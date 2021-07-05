Samsun'da "fayton bisikletler" ile çevreci geziler başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da "fayton bisikletler" ile çevreci geziler başladı

Samsun'da 'fayton bisikletler' ile çevreci geziler başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan 4 kişilik fayton bisikletler vatandaşlardan ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan 4 kişilik fayton bisikletler vatandaşlardan ilgi gördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fayton bisiklet uygulamasıyla ailelerin Batı Park Yürüyüş Yolu'nda kilometrelerce uzunluğundaki sahili rahatça gezebildiği, ebeveynleri ile bisiklete binmenin keyfini yaşayan çocuklar ve özellikle yürümekte zorlanan yaşlıların ise hizmetten memnun oldukları vurgulandı.

Açıklamada, bisikletin eğlence ve spor amacının yanı sıra bir ulaşım aracı olarak da kullanımının teşvikine işaret edilerek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve çevreci bir ulaşımı, tüm bisikletseverlerin hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anakent Şirketi tarafından yürütülen aile bisikleti hizmeti ile vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde sahilin keyfini sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Fayton bisikletlerin aynı anda 4 kişiyi taşıyabildiği ifade edilen açıklamada, özellikle ebeveynlerin çocukları ile birlikte kilometrelerce uzunluğundaki sahili rahatça gezebildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batıpark Gokart Tesis Sorumlusu Zübeyir Koç, aile bisikletlerinin 1 Haziran itibarıyla hizmete alındığını belirterek, "Fayton bisikletlere vatandaşlarımızın ilgisi büyük oldu. Şu an 10 adet aile bisikletimiz var. 15 adet daha gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. İlginin olması da ayrıca bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Fayton bisiklet hizmetine özellikle hafta sonu ilginin daha da arttığını belirten Koç, "Kiralamak isteyen vatandaşlarımız, çoğu zaman burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun talep üzerine bisiklet sayımız da önümüzdeki günlerde artacak. Yeni bisikletlerimiz gelecek. Aile bisikletlerimiz 30 dakika ve 1 saatliğine kiralanıyor. Vatandaşlarımız bisiklet sürerek hem spor yapmış hem de sahilin keyfini sürmüş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da 'fayton bisikletler' ile çevreci geziler başladı
Samsun'da 'fayton bisikletler' ile çevreci geziler başladı
Samsun'da 'fayton bisikletler' ile çevreci geziler başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı İbrahim Selim Armağan Çağlayan
Spor Diego Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da "fayton bisikletler" ile çevreci geziler başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:26:46. #1.15#

title