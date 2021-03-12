Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın taburcu oldu
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Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın taburcu oldu

12.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:45
Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın taburcu oldu

SAMSUN'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi E.M. (24) tedavisinin ardından taburcu oldu.

SAMSUN'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi E.M. (24) tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın taburcu oldu
Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın taburcu oldu
Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadın taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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