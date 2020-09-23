Samsun'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
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Samsun'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

23.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:49
Samsun'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde amcası Ahmet Uyanık ile tarlaya giden Emirhan Uyanık, silaj makinesinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına dokundu.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Uyanık, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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