Samsun'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi'ndeki bir düğünde Erol D. ile daha önceden husumetinin bulunduğu Levent Ç. ve Bilal G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Ç, yanında bulunan tabancayla Erol D'yi bacağından yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliler Levent Ç. ile Bilal G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Levent Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilal G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.