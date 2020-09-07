Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti
Samsun'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan traktör devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Hamdi Tural, hayatını kaybetti.
07.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:41
Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamdi Tural (56) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tepebölmesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Tural yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Hamdi Tural olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Hamdi Tural'ın cenazesi Hüseyin Dede Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.
Kaynak: DHA