Samsun'da Devrilen Otomobil Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı

Samsun'da Devrilen Otomobil Metrelerce Sürüklendi: 3 Yaralı

Samsun'da devrilen otomobil metrelerce sürüklendi: 3 yaralıSAMSUN - Samsun'da devrilen otomobilin metrelerce sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da devrilen otomobil metrelerce sürüklendi: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da devrilen otomobilin metrelerce sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde sabah akşam saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Cemek idaresindeki 06 MJR 63 plakalı otomobil, Samsun'da Çarşamba istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki bordur taşlarına çarpıp savrularak yolun sağındaki bariyere vurduktan sonra devrilip yaklaşık 140 metre sürüklendi. Kazada, otomobilde bulunan Esra Kaya (21), Rozerin Yardım ve Şennur Demir yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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