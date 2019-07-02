Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

SAMSUN - "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" Samsun'da farklı etkinliklerle kutlandı.

Denizlerimizdeki ticaret hakkının, Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere tanındığı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıldönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsunum 1 adlı gemide başlayan etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde görevleri uğruna hayatlarını kaybeden deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Tezcan, "Bu etkinliğimizin asıl amacı dikkatleri denizlerimize çekmek ve denizlerimizden daha fazla yararlanmaktır. Gelin denizlerimize birlikte sahip çıkalım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün yüce Türk milletine verdiği en büyük armağanlarından birisi Kabotaj Bayramı'dır. Büyük Önder Atatürk'ün denizciliğe verdiği önem günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler ile çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Liman Başkanlığımızın da bağlı olduğu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak birçok çalışmalar yapıyoruz. Bunlar ticari gemileri ÖTV'siz yakıt verilmesi, gemi inşa sanayisindeki gelişmeler, gemilerimizin uluslararası limanlardaki tutulmalarını engellemek ve 100'üncü kuruluş yılı olan 2023'e kadar 1 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamaktır" dedi.

Samsunum 1 gemisinde düzenlenen etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci katıldı.

Kutlamaların bir sonraki durağı Samsun Yelken Kulüp oldu. Burada düzenlenen etkinliklerde havai fişek gösterileri yapıldı, düzenlenen yarışmalarda kazananların ödülleri ve mini bir konser verildi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve Yelken Kulübünün kuruluşunun 58. yıl dönümü olması nedeniyle konuşma yapan Samsun Yelken Kulübü Başkanı Ertekin Sezer, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde söylediği 'Arkadaşlar, en güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ileri denizci milleti yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz, denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' sözleri denizin, denizciliğin ülkemiz için ne kadar olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, düzenlenen yarışmalarda derece elde eden sporcular ve Yelken Kulüpte 40.yılını doldurmuş üyelere Vali Osman Kaymak ve diğer protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Program havai fişek gösterisi ile son buldu.

Kaynak: İHA