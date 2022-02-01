Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında - Haberler
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Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında

Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
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SURİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde karargahına güvenlik güçlerince 2018'de yapılan baskında ele geçirilen listede isimleri bulunan 12 Irak uyruklu, Samsun'da polisin eş zamanlı baskınıyla gözaltına alındı.

SAMSUN (DHA) - SURİYE'de terör örgütü Deaş'ın sözde karargahına güvenlik güçlerince 2018'de yapılan baskında ele geçirilen listede isimleri bulunan 12 Irak uyruklu, Samsun'da polisin eş zamanlı baskınıyla gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Deaş'a yönelik soruşturmalarını sürdürürken, 2018'de güvenlik güçlerince Suriye'nin Haseke kentinde sözde DEAŞ karargahına baskında ele geçirilen listede ismi bulunan 12 Irak uyruklunun Samsun'da oturduğunu tespit etti. Şüpheliler, istihbarat ve özel harekat polislerinin de desteğiyle sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda; İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koydu.


Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonu; o listede yer alan 12 Iraklı gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Suriye, Samsun, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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