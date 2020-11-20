Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı
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Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı

20.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:16

Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı Samsun'da kontrolden çıkan cip 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı

SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan cip 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çangallar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ZZ 900 plakalı cip sürücüsü Ümit Ç. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki 2 metre derinliği olan su kanalına devrildi. Araç sürücüsü, ters dönen cipin camlarından dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gerekli incelemelerin ardından kanala düşen cip, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

(İCÇ-SLH-Y)

Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı
Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı
Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı
Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL CAN ÇAM

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