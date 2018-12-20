Samsun'da Boğazı Kesik, Bir Bacağı Alınmış Tosun Ölüsü Bulundu

Samsun'da yol kenarında boğazı kesik halde, bir bacağı alınmış tosun ölüsü bulundu.

Olay, Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, boğazı kesik halde, bir bacağı alınmış tosun ölüsü fark etti. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. İddiaya göre hayvan hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin polis kontrol noktsında yakalanma korkusu üzerine hayvanın boğazını keserek bir bacağını aldıkları sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞIN KAMERA TALEBİ

Daha önce hayvanları çalınan ve bu konuda şikayetçi olan mahalle sakini İlhan Aycebin, Mahallemize gelen yolların hiçbirinde güvenlik kamerası yok. 6 ay önce kaybolan Ayşe Şen isimli ninemiz de hala bulunamadı. Daha kaybolan insan bulunamazken bu hayvana ne olduğunu da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bazı vatandaşlar telef olan hayvanları yol kenarlarına bırakarak aklınca köpeklere iyilik yapıyor. Ama bu hayvanı iyi niyetli biri değil de bir hırsız farketseydi, şu an kasapta satışa hazır olacaktı. Bu gibi konularda duyarlı olmamız gerekiyor dedi.

Kaynak: DHA