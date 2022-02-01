Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2) - Haberler
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Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2)

AA, Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Baki K, boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K'nin (42) yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K, darbettiği Gülbahar K'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın, yolda hayatını kaybetti.

Gülbahar K'nin cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış." ifadesini kullandı.

Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2)

Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2)

Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2)

Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2)

Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2)

Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü (2)

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Kavak Devlet Hastanesi, Samsun, Güncel, Haber

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