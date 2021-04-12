Gencin başına bıçak sapladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi, başına fırlattığı bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi, başına fırlattığı bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Ersin A'nın (17) başına bıçak saplanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli B.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Ersin A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zafer Mahallesi'nde 6 Nisan'da Ersin A. ile Salih K, 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Kendisine doğru fırlatılan ekmek bıçağı başına, yaklaşık 5 santimetre saplanan Ersin A. ile saldırıda yaralanan Salih K. hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek