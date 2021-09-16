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Samsun'da bıçakla yaralama anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da bıçakla yaralama anı güvenlik kamerasında

Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kız meselesi yüzünden çıkan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kız meselesi yüzünden çıkan Kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda önceki ece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan Ö.B.(29) ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kamyonet ile kaçtılar. Polis olayla ilgili Ö.B.'yi bıçaklayan T.K. (17) ile yanında bulunan ve kavgaya karıştığı ileri sürülen A.I.'yı (37) gözaltına aldı. Kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşı küçük olan T.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne, A.I. ise Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan A.I. ve T.K. dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.I. ve T.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

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