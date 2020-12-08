Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti

08.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:03
Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti

Samsun'da 29 yaşındaki bir avukat polislerin ikna çabasına rağmen kendini evinin balkonundan atarak intihar etti.

Samsun'da 29 yaşındaki bir avukat polislerin ikna çabasına rağmen kendini evinin balkonundan atarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde saat 23.25'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu Avukatlarından Mehmet Erdem Sabit (29), girdiği bunalım sonucu evinin 4. katındaki balkondan sarkarak intihara kalkıştı. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polisler Mehmet Erdem Sabit'i ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri olay yerine müzakereci çağırıp balkondan sarkan avukatı ikna etmesini beklerken, Mehmet Erdem Sabit polislerin gözü önünde kendini aşağı attı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç avukat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Balkondan düşen çocuk 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika haberi! Balkondan düşen çocuk 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ağrı'da elektrikli soba faciası...Baba ve 2 çocuğu yanarak hayatını kaybetti
Ağrı'da elektrikli soba faciası...Baba ve 2 çocuğu yanarak hayatını kaybetti
Malatya'da kamyonetin çarptığı veteriner hayatını kaybetti
Malatya'da kamyonetin çarptığı veteriner hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Sörloth Samatta Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:13:45. #1.14#
title