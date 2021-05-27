Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu teknedeki bir kişi boğuldu, yüzerek kıyıya ulaşan diğer kişi tedavi altına alındı.