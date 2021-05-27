Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
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Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu teknedeki bir kişi boğuldu, yüzerek kıyıya ulaşan diğer kişi tedavi altına alındı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu teknedeki bir kişi boğuldu, yüzerek kıyıya ulaşan diğer kişi tedavi altına alındı.

Kumcağız Mahallesi'ndeki sahil açıklarında Mutlu Aydın (45) ve Erdoğan Gönen'in (52) bulunduğu balıkçı teknesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı alabora oldu.

Yüzerek kıyıya çıkmaya çalışan iki kişiden Gönen, sahil kıyısı yakınlarında boğuldu.

Çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teknenin, balıkçıların midye avcılığı için Karadeniz açıklarında demir attıkları sırada alabora olduğu öğrenildi.

Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti - Haberler
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