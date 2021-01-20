Samsun'da babasının çatıdaki kediyi kurtarmasını izleyen küçük çocuğun duası yürekleri ısıttı
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Samsun'da babasının çatıdaki kediyi kurtarmasını izleyen küçük çocuğun duası yürekleri ısıttı

20.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:42
Samsun'da babasının çatıdaki kediyi kurtarmasını izleyen küçük çocuğun duası yürekleri ısıttı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde babası çatıda mahsur kalan kediyi kurtarırken küçük çocuğun yaptığı dua, ilgi çekti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde babası çatıda mahsur kalan kediyi kurtarırken küçük çocuğun yaptığı dua, ilgi çekti.

Eyüp Sultan Mahallesi'nde çatıda 3 gündür mahsur kaldığı tahmin edilen kediyi kurtarmak için Ayvacık Belediyesi görevlileri harekete geçti.

Zabıta personeli Ferdi Avcı çatıdaki kediyi kurtarmak için ağaca çıktığı sırada eşi Serpil Avcı da karşı binada bulunan evlerinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

Babasının kediyi kurtarmasını annesiyle evlerinden izleyen 5 yaşındaki çocukları Asrın Sefa Avcı'nın, "Allah'ım, sen dünyadaki bütün kedileri ve insanları koru, amin." şeklindeki sözleri yüreklere dokundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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