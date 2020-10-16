Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
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Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı

16.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:13

Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Nezriye Gün ve oğlu Ömer Gün aynı doktorun yaptığı bypass ameliyatlarıyla hayata tutundu.

Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Nezriye Gün ve oğlu Ömer Gün aynı doktorun yaptığı bypass ameliyatlarıyla hayata tutundu.

Samsun'da 20 yıl önce anne Nezriye Gün'ü sağlığına kavuşturan eller, 1 hafta önce oğlu Ömer Gün'ün de hayatını kurtardı. VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Mehmet Özkan bir aileyi birbirine bağladı.

Prof. Dr. Mehmet Özkan, "Ömer Gün isimli hastamız yaklaşık 1 hafta önce kalp krizi nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan anjiyosunda kalp ameliyatı, bypass kararı verildi. Kendisi çok güzel ve başarılı bir ameliyattan sonra bugün taburcu oluyor. Hastamız, 20 sene önce annesini de bypass yaptığım için bana ulaşıp bizim hastanemizde ameliyat olmaya karar verdi. Annesi hala sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Hastamız bugün taburcu olacak. Şu an için gayet iyi. Dört damarına bypass yapıldı. Bundan sonraki yaşantısına dikkat etmesi gerekiyor. Kontrollerine gelecek ve benim takibimde olacak" dedi.

Hasta Ömer Gün, "Çok güzel bir ameliyat geçirdim. Allah razı olsun Mehmet hocamdan. 2-3 saat içerisinde ameliyatımı en güzel şekilde tamamladı. Kendisi 20 sene önce annemi de ameliyat etmişti. Annemin sağlığı şu an yerinde. En ufak bir sıkıntısı yok" diye konuştu.

Ömer Gün'ün oğlu Cihan Gün ise, "Babam geçtiğimiz cuma günü akşamı rahatsızlandı. Acile kaldırdık, kalp çarpıntıları vardı. Mehmet Hocamızın başarılı bir hekim olduğunu biliyorduk. Babaannemi de ameliyat etmişti. Gerek hastane olarak gerek hekimimiz ve ekip arkadaşları ellerinden geleni esirgemedi, babam gerçekten çok başarılı bir ameliyat geçirdi. 4 damarı tıkalıydı. Allah razı olsun hocamdan, 'Sana babanı sağ salim getireceğim. Allah'ın izniyle bizde' dedi. Sözünde de durdu. Şu an çok iyi" şeklinde konuştu.

Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
Samsun'da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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