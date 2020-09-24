90 yaşındaki şemsiye tamircisi kış sezonuna hazırlanıyor

90 yaşındaki şemsiye tamircisi kış sezonuna hazırlanıyor "İş başında ölmek ölmek daha hayırlıdır" "Çin malı şemsiye almayın" Samsun'da 90 yaşındaki şemsiye tamircisi Dursun Yıldız kış sezonunun gelmesiyle işlerinin artacağı günler için hazırlık yapıyor.

90 yaşındaki şemsiye tamircisi kış sezonuna hazırlanıyor

"İş başında ölmek ölmek daha hayırlıdır"

"Çin malı şemsiye almayın"

SAMSUN - Samsun'da 90 yaşındaki şemsiye tamircisi Dursun Yıldız kış sezonunun gelmesiyle işlerinin artacağı günler için hazırlık yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen 41 yıldır mesleğini icra etmeye devam eden Yıldız, mesleğin ildeki son temsilcisi. 90 yaşında ve 4 çocuk babası olan Dursun Yıldız, işini yaparken çoğu zaman gözlük dahi kullanmıyor. Bedesten Çarşısı'nda esnaflık yapan Yıldız yoğun talep olduğu zamanlarda gecelere kadar çalışıyor.

Çalışmayı çok seven Dursun dede, "Çalışırsan devlete de yararsın, kendine de komşuna da yararsın. Her yere lazım olan çalışmaktır. Çalışan adam anne babaya muhtaç olmaz. Çalışan adam kendine de bakar, devlete de millete de yarar. Benden başka yapan yok. Çetin bir iştir kolay değil. Bu parçaları dizmek, bulmak, yapmak, yakıştırmak; eskiyi tamir etmek zor olduğu için bu zorluğa kimse gelmez. Biz eskiden çalışmaya tamir yapmaya alıştık. Biz bundan sonra ölmeyi düşünürüz. Bizde sıradayız. Akşam mı ölürüz sabah mı belli değil. Ama iş başında ölmek daha hayırlıdır" dedi.

Çin malı şemsiyelerin alınmamasını isteyen Yıldız, "Vatandaşın huzura kavuşması için çalışıyoruz. Allah bin bereket versin. Hava bozuk olursa çok iş olur kurak geçerse olmaz. Vatandaş para verip almış ufak bir arızası var; bunu yapmasını biliriz. Onu razı etmek için uğraşıyoruz. Kaliteli şemsiyelerin tamirini seve seve yaparım. Bazı şemsiye de var ki tamir kaldırmaz. Masraf edilmez. Vatandaşa 'parana yazık olur' diye söylerim. Çin malı şemsiyelerin tamiri mümkün olmuyor. Bende tamir etmiyorum çünkü fuzuli para. Vatandaş için alırken zaten zarar. Birde tamir etsen yine bozulacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA