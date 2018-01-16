Samsun'da 5 Fetö Sanığına Hapis, 6 Sanığa 'Mor Beyin' Beraatı

SAMSUN'da Fettullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık ise 'Mor Beyin' yazılımı mağduru oldukları gerekçesiyle beraat etti.

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik polisin yaptığı operasyonda içlerinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Soner Dinçer'in de aralarında bulunduğu 11 eski öğretmen gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Soner Dincer tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer sanıklar ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbet bırakıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından dava açılan 1'i tutuklu 11 sanık, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu.

Mahkeme heyeti Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildikten sonra başka bir dosyadan tutuklu bulunan Ömer Binici'yi tanık olarak dinledi. Binici mahkeme heyetine, "2014 yılında Samsun'da göreve başladım. ilk olarak cemaat abileri İsa K., Soner Dinçer ve Muharrem Ç. ile sohbetlere başladık. Dini içerikli sohbetler yaptık. Muharrem Ç. benim cep telefonuma 2014 yılının sonuna doğru ByLock yükledi. Oradan 5-6 ay geçtikten sonra sohbet Soner Dinçer'e devredildi. Soner Dinçer bana, 'ByLock'un artık gizliliği kalmadığını' söyledi. 'Bunu silelim Kokao Talk yükleyip bu program üzerinden haberleşelim' dedi. Daha sonra Kakao Talk yükleyip bunun üzerinden yazışmaya başladık. Sohbet için kullanıyorduk" dedi.

Darbe teşebbüsüyle ilgili kimseyle görüşmediğini belirten Ömer Binici, "Dini sohbetlerde Fetullah Gülen'den bahsedilirdi. Kitapları okunurdu. Başlangıçta bana 'birlikteki askerleri tanır mısın? diye soruları soruyorlardı. Bilgi vermek istemezdim. 'Bunlar görevle alakalı konular' derdim. Soner Dinçer, 15 Temmuz'dan 1 ay sonra evime geldi. 'Bizim bunlarla alakamız yok. Bunlar biz yapmadık. Terör örgütü değiliz. Bunları bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar' dedi. Her şey gün yüzüne çıkınca ilişkimi kestim. 'İnşallah siz de doğru yolu bulursunuz' diyerek tepki gösterdim ve Dinçer'i evden gönderdim. Toplantılarda Dinçer, benden ihtiyaç sahipleri için para istiyordu. Bende 50-100 lira veriyordum" diye konuştu.

'GÖZÜMÜN İÇİNE BAKA BAKA TANIMADIĞINI SÖYLÜYOR'

Soner Dinçer mahkeme heyetine, "Tanığı tanımıyorum. Tanık hakkımdaki bilgileri Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün web sitesinden öğrenmiştir. Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum." diye ifade verince tanık Binici de, "Gözümün içine baka baka tanımadığını söylüyor, yalan konuşuyor" dedi. Mahkeme heyetine ifade veren diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirtep beraat ve tahliyelerini istedi.

İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Sonar Dinçer'i 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 aya, tutuksuz yargılanan

sanıklar Ayşegül Aydın, Sevgi Akçay, Sevim Soylu, Serpil Demirel'e aynı suçtan 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 697 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Mor Beyin' yazılımı mağduru oldukları ortaya çıkan sanıklar Fazlı G, Ahmet A, Güven B, Muhittin K, Nail U. ve Aynur D.'nin beraatine karar verdi. - Samsun