Samsun'da 4 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)
FETÖ ŞÜPHELİLERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDISamsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda Samsun Adliyesi'ne çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ ŞÜPHELİLERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonda Samsun Adliyesi'ne çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.