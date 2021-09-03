Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua edildi

Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua gecesi programı düzenlendi.

Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua gecesi programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şube Başkanlığınca Atakum Çobanlı İskelesi Açık Kapı Sahnesi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Türkiye genelinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında birinci olanların da yer aldığı programda, Samsun İl Müftü Vekili Abdullah Kılıç, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, ülkenin salgın hastalık ve afetlerden korunması için dua etti.

Katılımcılara aşure ikram edilen programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua edildi
Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da 30 Ağustos Zaferi şehitleri, salgın hastalık ve afetler için dua edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:26:54. #1.14#

title