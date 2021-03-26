Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
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Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi Samsun'da sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

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Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda 2 araç, ekiplerce duruldu. Araçlarda yapılan aramada deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfa Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.İ ve A.T.isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Samsun'da 2 bin 500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

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