Samsun'da 2 ay önce kadın arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü
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Samsun, 3. Sayfa

Samsun'da 2 ay önce kadın arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü

Samsun'da 2 ay önce kadın arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü Samsun'da yaklaşık 2 ay önce sokak ortasında kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan 3 çocuk babası bir kişi cezaevinden çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

22.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:03
Samsun'da 2 ay önce kadın arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü

Samsun'da 2 ay önce kadın arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü

SAMSUN - Samsun'da yaklaşık 2 ay önce sokak ortasında kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra tutuklanan 3 çocuk babası bir kişi cezaevinden çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Duran Aydemir kadın arkadaşı G.A.'yı sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. Duran Aydemir olay yerinden hızla kaçarak İlkadım Kaymakamlığı binası girişinde görevli polisin yanına giderek, "Kaymakamlığın arka sokağından bir kadını vurdum" diyerek polise teslim oldu. Gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine teslim edilen D.A., kadın arkadaşının yanında bulunan 4 kişi ile bir araçla gelip kendisine saldırdığını ve kadının kendisini itince bacağına doğru ateş açtığını ileri sürdü. Duran Aydemir 16 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Duran Aydemir Salı günü cezaevinden tahliye oldu. Duran Aydemir silahlı yaraladığı kadının akrabası olduğu ileri sürülen amcasının oğlu C. Aydemir tarafından Ayvacık ilçesindeki bir işyerinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kasap olan amcasının oğlu C.Aydemir'in bıçaklı saldırısına uğrayan Duran Aydemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duran Aydemir'in cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. C.Aydemir ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 2 ay önce kadın arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü

Kaynak: İHA

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Samsun'da 2 ay önce kadın arkadaşını silahla yaralayan şahıs cezaevinden çıkınca öldürüldü

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