Samsun'da 19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Aktaş (19) motosikletle Köprübaşı'dan Adaköy mevkisi istikametine seyir ederken kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Yunus Emre Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA